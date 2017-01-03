Выжившая украинка рассказала все подробности теракта в Стамбуле: "Он расстреливал все на своем пути"

Украинка Наташа Вольнова, ставшая очевидицей теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, в результате которого погибли 39 человек, рассказала телеканалу "Дождь" о событиях той ночи. 2 января, через сутки после трагедии, девушка вернулась в Украину.

"Это очень недешевое место. Нам его бронировала компания, входной билет стоил $500. Там всегда отдыхали очень непростые люди, я в этом клубе была два раза, то есть я примерно знала, что и где находится. Это самый охраняемый клуб, каждый метр стояла охрана. Тебя обыскивали и осматривали, туда просто пройти сквозь охрану, это невозможно. Поэтому, скорее всего, он обстреливал все на своем пути, только таким образом он смог бы попасть внутрь. Клуб был полностью забит.

Случилось все примерно в 1:15 по турецкому времени, то есть через час после Нового года. Изначально все, что мы слышали, — мы думали, что это просто салюты. До того момента, когда мы не заметили, что люди начинают падать и прятаться. И когда ты уже слышишь, что это явно не салюты, тогда ты понимаешь, что что-то происходит не то. Я не видела его лицо, я видела его со спины. Странно было то, что когда выстрелы шли, интересно, как будто ни с одного места, а с разных, как минимум, с двух концов. Но это предположение, лично то, что ты слышишь, закрыв глаза, и пытаешься закрыть уши, но не получается. Потому что тебя эти выстрелы оглушают.

Я думаю, что был не один человек, но видела я одного. Мы просто прятались, кто где мог. Когда я увидела, что люди просто падают, что стреляют, я наклонилась за сумочкой, которая лежала на диване и просто упала вниз, то есть я пыталась не смотреть, что и как происходит. Лежала под столом и придвинула к себе еще один столик, потому что рядом было два стола, чтобы ничего не видеть и не слышать. Максимально просто спрятаться, потому что этот человек на своем пути расстреливал просто все, он не смотрел кто, что, где и как. И это происходило в двух метрах от меня. Сначала СМИ и журналисты писали, что нападавший, наверное, был в костюме Санта-Клауса. Он не был в костюме Санта-Клауса, я видела человека в черной шапке и черной одежде. Он просто расстреливал все на своем пути.

По моим ощущениям, это продолжалось полчаса, но активная фаза — минут 15. Минут 40 прошло с того момента, как я услышала речь турецкую, я не понимала ни слова, но мы боялись даже поднять голову и посмотреть, кто это говорит и кричит. И когда я увидела краешком глаза, что уже начали ползти люди, я выглянула посмотреть и увидела двух людей в форме. Я поняла, что, скорее всего, это нас уже освобождают. Я вытянула руку и сказала, что говорю по-английски. Полицейский взял меня за руку, очень аккуратно начал вытаскивать, попросил сразу же наклонить голову, взял за обе руки и прикрыл собой. Впереди было еще двое полицейских, которые также прикрывали, потому что никто не понимал, когда опять могут открыть огонь. Дальше меня передали следующему полицейскому, который аккуратно меня вывел.

Мы выбежали втроем с друзьями, с которыми прятались. Одна из наших коллег была убита. Те, кто выбежал, мы говорили на английском языке. Мы бежали все, кто в чем был. Люди бежали без обуви, без сумок. Все наши вещи теплые остались там. Кто в чем был, так и бежал, полностью в крови — в своей, в чужой. Были люди, которые теряли сознание, им помогали все подряд. Там не было чужих людей, там были все свои. Никто не обращал внимание, кто ты, откуда ты и какая ты нация. Сразу после входа был коридор из полицейских, стояло очень много „скорых".

Мы шли под дождем, на холоде, шли к какому-то месту, что-то типа полицейского участка. Уже через минуту нас перевели во что-то вроде кафе, потому что людей стало много. Это место недалеко от „Реина". Сверху уже тоже был коридор из полицейских, нас быстро проводили, было тепло, всем давали воду, потому что было много людей, которые падали в обморок, которым просто становилось плохо, даже тем, кто вообще не пострадал. Им представляли медицинскую помощь, откачивали. Потом всех сажали в автобус и развозили в полицейские участки и там уже опрашивали. Когда я была в Стамбуле, то написала пост, чтобы близкие не волновались".

Напомним, в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.