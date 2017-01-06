Выживший в авиакатастрофе игрок "Шапекоэнсе" поприветствовал новичков клуба
Элио Нето прибыл в раздевалку клуба на костылях
Защитник бразильского клуба "Шапекоэнсе" Элио Нето, выживший после авиакатастрофы, побывал в раздевалке клуба и поприветствовал новичков, которые составят новый костяк команды в предстоящем сезоне.
30 ноября "Шапекоэнсе" должен был провести первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой "Атлетико Насьональ". Возле Медельина (Колумбия) 29 ноября произошло крушение самолета, унесшее жизни 71 человека.
Среди пассажиров лайнера были игроки и тренерский штаб бразильского клуба.
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