Выживший в авиакатастрофе игрок "Шапекоэнсе" поприветствовал новичков клуба

Элио Нето прибыл в раздевалку клуба на костылях

Защитник бразильского клуба "Шапекоэнсе" Элио Нето, выживший после авиакатастрофы, побывал в раздевалке клуба и поприветствовал новичков, которые составят новый костяк команды в предстоящем сезоне.

30 ноября "Шапекоэнсе" должен был провести первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой "Атлетико Насьональ". Возле Медельина (Колумбия) 29 ноября произошло крушение самолета, унесшее жизни 71 человека.

Среди пассажиров лайнера были игроки и тренерский штаб бразильского клуба.