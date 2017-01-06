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Выживший в авиакатастрофе игрок "Шапекоэнсе" поприветствовал новичков клуба http://www.segodnya.ua/img/article/7860/75_main.1483723891.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/75_tn.1483723891.jpg Мир Элио Нето прибыл в раздевалку клуба на костылях

Выживший в авиакатастрофе игрок "Шапекоэнсе" поприветствовал новичков клуба

Сегодня, 19:31

Элио Нето прибыл в раздевалку клуба на костылях

Фото twitter
Фото twitter

Защитник бразильского клуба "Шапекоэнсе" Элио Нето, выживший после авиакатастрофы, побывал в раздевалке клуба и поприветствовал новичков, которые составят новый костяк команды в предстоящем сезоне.

30 ноября "Шапекоэнсе" должен был провести первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой "Атлетико Насьональ". Возле Медельина (Колумбия) 29 ноября произошло крушение самолета, унесшее жизни 71 человека.

Среди пассажиров лайнера были игроки и тренерский штаб бразильского клуба.

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футбол, чемпионат Бразилии, Шапекоэнсе

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Источник:

Championat.ru

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