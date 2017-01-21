Взрыв на рынке в Пакистане: 18 погибших

Трагедия произошла на овощном рынке в области Куррам. Погибли 18 человек, ранения получил 51 человек.

Врач больницы, куда доставили пострадавших, рассказал, что 11 из 18 погибших поступили в тяжелом состоянии и скончались во время оказания им медпомощи.

Медики оценивают состояние еще нескольких человек как критическое.

Никто из действующих в Пакистане группировок не взял на себя ответственность за произошедшее. Правоохранители сообщили, что взорвалась самодельная бомба.

Ранее сообщалось, что в Пакистане в результате взрыва, совершенного смертником возле здания районного суда, погибли 17 человек.