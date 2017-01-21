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Взрыв на рынке в Пакистане: 18 погибших http://www.segodnya.ua/img/article/7904/24_main.1484984079.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/24_tn.1484984079.jpg Мир Правоохранители сообщили, что взорвалась самодельная бомба

Взрыв на рынке в Пакистане: 18 погибших

Сегодня, 09:33

Правоохранители сообщили, что взорвалась самодельная бомба

На рынке прогремел взрыв. Фото: AFP
На рынке прогремел взрыв. Фото: AFP

Трагедия произошла на овощном рынке в области Куррам. Погибли 18 человек, ранения получил 51 человек.

Врач больницы, куда доставили пострадавших, рассказал, что 11 из 18 погибших поступили в тяжелом состоянии и скончались во время оказания им медпомощи.

Медики оценивают состояние еще нескольких человек как критическое.

Никто из действующих в Пакистане группировок не взял на себя ответственность за произошедшее. Правоохранители сообщили, что взорвалась самодельная бомба.

Ранее сообщалось, что в Пакистане в результате взрыва, совершенного смертником возле здания районного суда, погибли 17 человек.
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Источник:

РИА Новости

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