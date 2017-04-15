Взрыв в Сирии: шокирующее видео с места теракта (18+)

По последним данным, в результате теракта под Алеппо погибли 70 человек

В сети появилось видео с места теракта в районе Рашидин (пригород Алеппо, Сирия), в результате которого погибли более 70 человек. На кадрах видны пострадавшие от огня автомобили и автобусы, рядом с которыми лежат тела погибших и раненые люди.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник подорвался в машине около заправки в районе Рашидин. Рядом стояли автобусы с эвакуированными жителями осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб). Изначально сообщалось о 20 погибших, но позже их число увеличилось до 70.