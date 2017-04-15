Взрыв в Сирии: шокирующее видео с места теракта (18+)

Сегодня, 20:08

По последним данным, в результате теракта под Алеппо погибли 70 человек

Взрыв в Сирии: шокирующее видео с места теракта (18+)

В сети появилось видео с места теракта в районе Рашидин (пригород Алеппо, Сирия), в результате которого погибли более 70 человек. На кадрах видны пострадавшие от огня автомобили и автобусы, рядом с которыми лежат тела погибших и раненые люди.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник подорвался в машине около заправки в районе Рашидин. Рядом стояли автобусы с эвакуированными жителями осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб). Изначально сообщалось о 20 погибших, но позже их число увеличилось до 70.
видео, Сирия, теракт, взрыв, погибли, погибшие, подорвался, алеппо, автобусы

Вы сейчас просматриваете новость "Взрыв в Сирии: шокирующее видео с места теракта (18+)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В Сирии произошел смертельный взрыв. Фото: AFP

В Сирии резко возросло число жертв чудовищного теракта

Сегодня, 18:03

Взрыв прогремел в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей 

Мир

В Алеппо произошел смертельный взрыв. Фото: AFP

Мощный взрыв в Сирии убил 16 человек

Сегодня, 17:14

Какая группировка стоит за трагедией не сообщается, ответственность за взрыв пока никто на себя не взял

Мир

На Шри-Ланке под горами мусора погибли 11 человек

Сегодня, 12:33

Поисково-спасательные работы продолжаются, на месте ЧП работают медики и военные 

Мир

Фото: AFP

Иран захлестнуло мощное наводнение, десятки погибших

Сегодня, 16:18

В четырех провинциях страны дожди идут с пятницы 

Мир

В Афганистане погибли мирные жители. Фото: AFP

В Афганистане погибли 10 человек, подорвавшись на мине

Сегодня, 15:53

Глава полиции Гильменда возложил ответственность за взрыв на радикальную группировку "Талибан"

Мир

4-летняя девочка чудом выжила при обстреле парикмахерской в США

Сегодня, 05:22

Двое подозреваемых в преступлении уже задержаны

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования