Взрывы в Египте: число погибших возросло до 40 – СМИ

Вчера, 20:48

По меньшей мере, 113 человек травмированы в результате взрывов в городе Танта и Александрии

Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP

По меньшей мере 40 человек погибли в результате двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте в Вербное воскресенье, 9 апреля 2017 года. Об этом сообщает ВВС, передает РБК-Украина.

Указано, что первый взрыв прогремел в коптской церкви Святого Георгия в городе Танта в дельте Нила, что в 94 км на север от Каира. Взрыв произошел внутри церкви рядом с алтарем – погибли 27 человек. Через некоторое время произошел второй взрыв. Устройство сработало в храме Св. Марка в городе Александрия. Там погибли 13 прихожан.

Сообщается, что смертник подорвал себя после того, как полицейские не позволили ему войти в церковь. Четверо полицейских, среди них одна женщина, погибли, сообщает министерство внутренних дел страны. По данным местных СМИ, внутри этой церкви находился патриарх христиан-коптов Тавадрос II. Официальные источники сообщили, что он не пострадал.

По данным министерства здравохранения Египта, по меньшей мере 78 человек травмированы в результате взрыва в городе Танта, и еще 35 – в результате взрыва в Александрии. Власти привели египетские силы безопасности в боевую готовность из-за нападения, ведется поиск взрывчаток, которые могли заложить неподалеку. Напомним, ранее ответственность за взрывы в Египте приняла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".
Египет, теракт, церковь, ИГИЛ

Вы сейчас просматриваете новость "Взрывы в Египте: число погибших возросло до 40 – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Совбез ООН сделал заявление по атаке террористов на храмы в Египте

Вчера, 20:13

Члены Совета заявили о необходимости привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных актов терроризма

Мир

Кровавые теракты в Египте: появились шокирующие кадры с места взрыва в Александрии

Вчера, 18:11

Теракт в Александрии унес жизни 11 людей

Мир

Фото: AFP

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Египте

Вчера, 16:10

Жертвами терактов стали десятки людей

Мир

В Александрии произошел взрыв. Фото: AP

Серия взрывов в Египте: смертник подорвал себя возле церкви в Александрии

Вчера, 14:59

В церкви в городе Александрия, возле которой произошел взрыв, мог находиться патриарх Теодор Второй

Мир

В полиции обнародовали новые данные. Фото: AFP

Полиция назвала гражданство жертв теракта в Стокгольме - СМИ

Вчера, 14:49

По данным правоохранителей, погибли четыре человека

Мир

Ужасный теракт в Египте: все подробности

Вчера, 13:12

По сообщениям СМИ Египта при взрыве погибли 30 человек

Мир

Центр Осло оцепили. Фото: AP

В Осло предотвратили теракт

Вчера, 09:16

В центре норвежской столицы обезвредили бомбу

Мир

В Швеции произошел теракт. Фото: AFP

В задавившем людей грузовике в Стокгольме найдена взрывчатка

8 Апреля, 10:58

Исполнитель теракта в бегах, а в городе действует план-перехват

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования