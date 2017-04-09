Взрывы в Египте: число погибших возросло до 40 – СМИ

По меньшей мере, 113 человек травмированы в результате взрывов в городе Танта и Александрии

По меньшей мере 40 человек погибли в результате двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте в Вербное воскресенье, 9 апреля 2017 года. Об этом сообщает ВВС, передает РБК-Украина.

Указано, что первый взрыв прогремел в коптской церкви Святого Георгия в городе Танта в дельте Нила, что в 94 км на север от Каира. Взрыв произошел внутри церкви рядом с алтарем – погибли 27 человек. Через некоторое время произошел второй взрыв. Устройство сработало в храме Св. Марка в городе Александрия. Там погибли 13 прихожан.

Сообщается, что смертник подорвал себя после того, как полицейские не позволили ему войти в церковь. Четверо полицейских, среди них одна женщина, погибли, сообщает министерство внутренних дел страны. По данным местных СМИ, внутри этой церкви находился патриарх христиан-коптов Тавадрос II. Официальные источники сообщили, что он не пострадал.

По данным министерства здравохранения Египта, по меньшей мере 78 человек травмированы в результате взрыва в городе Танта, и еще 35 – в результате взрыва в Александрии. Власти привели египетские силы безопасности в боевую готовность из-за нападения, ведется поиск взрывчаток, которые могли заложить неподалеку. Напомним, ранее ответственность за взрывы в Египте приняла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".