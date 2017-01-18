WikiLeaks назвал смягчение приговора Мэннинг победой
На решение Обамы также отреагировал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден
WikiLeaks прокомментировал решение президента США Барака Обамы смягчить приговор информатору сайта Челси Мэннинг. Организация в своем микроблоге в Twitter назвала произошедшее победой.
"Победа: Обама смягчил приговору Челси Мэннинг с 35 лет до семи. Новая дата выхода на свободу — 17 мая", — говорится в сообщении.
На решение Обамы также отреагировал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Он поблагодарил президента США. "Пусть это будет сказано здесь со всей серьезностью и с добрым сердцем: Спасибо, Обама", — написал он в Twitter.
17 января Барак Обама смягчил приговор информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы за передачу секретных сведений. Кроме того, за три дня до своего ухода с поста президента США, он помиловал 64 человека и сократил сроки наказания 208 заключенным.
13 января основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что готов к экстрадиции в США, если Мэннинг будет помилована.
Информатор WikiLeaks, рядовой американской армии Бредли Мэннинг, впоследствии сменивший пол, был арестован в мае 2010 года. Его обвинили в передаче около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.
В августе 2013-го Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. Позже в тюрьме он добился судебного решения о том, что юридически является женщиной по имени Челси. За время нахождения в заключении, по словам адвокатов Мэннинг, осужденная предприняла две попытки самоубийства.
Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину журналист отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США. Там ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.
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