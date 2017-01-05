Wikileaks увеличил награду за информацию о пропавших документах Белого дома

Wikileaks увеличил до 30 тыс. долл. вознаграждение за данные, которые могут привести к аресту сотрудников администрации президента США Барака Обамы, причастных к уничтожению записей Национального государственного архива США. Об этом сообщается в официальном Twitter организации, передает телеканал "112 Украина".

"Мы увеличили вознаграждение до 30 тыс. долл. за арест или раскрытие членов администрации Обамы, уничтожающих важные записи", — говорится в сообщении.



Ранее Wikileaks предлагал за данную информацию награду в 20 тыс долл.



В ноябре 2016 года Wikileaks сообщили, что из Управления национальных архивов и учетных документов США пропал жесткий диск, на котором хранилась информацию об электронной переписке и других записях администрации президента США Билла Клинтона.

Ранее избранный президент США Трамп в очередной раз назвал неосторожность причиной взлома серверов Национального комитета Демократической партии США (DNC).

"Джулиан Ассанж сказал, что "взломать (электронную почту) Подесты (главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты) мог бы 14-летний подросток". Почему в DNC были так неосмотрительны?", – написал Трамп в среду в Twitter.

Избранный президент также обратил внимание на то, что основатель WikiLeaks Ассанж опроверг информацию о том, что якобы получал информацию от России.

Кроме того, Трамп согласился с оценкой Ассанжа по поводу работы американских СМИ, назвавшего их "нечестными". "Они куда более нечестны, чем можно подумать", – написал Трамп в соцсети.

Напомним, Трамп подверг сомнению утверждения о том, что именно Россия атаковала серверы демократов.