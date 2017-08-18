Грузия опять просит Украину выдать Саакашвили

Грузия опять просит Украину выдать одесского экс-губернатора и грузинского экс-президента Михеила Саакашвили. На Родине против политика возбуждено 4 дела, и министр юстиции Грузии заявляет: Тбилиси будет требовать выдачи от любой страны, где он решит остановиться. Украинского гражданства Саакашвили лишили во время его вояжа в США, оттуда по недействительному украинскому паспорту он двинулся в Польшу, затем в Литву. 10 сентября обещает вернуться в Украину, и пытается собрать на границе своих сторонников. Генпрокуратура категорична: пропустить его могут только при наличии украинской визы.