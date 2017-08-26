Армия Ирака освободила от боевиков ИГИЛ крупный город Талль-Афар

Сегодня, 16:22

Талль-Афар контролировали около 2 тыс. террористов 

Военные Ирака. Фото: газета.ru
Военные Ирака. Фото: газета.ru

Армия Ирака освободила от боевиков террористической организации "Исламское государство" город Талль-Афар на северо-западе Ирака.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военного представителя Ирака.

"Город Талль-Афар вот-вот полностью окажется под контролем наших сил, только 5% остается под контролем "Исламского государства", – цитирует агентство слова своего собеседника.

Согласно сообщению, операция по освобождению Талль-Афара от боевиков ИГИЛ началась в ночь на 20 августа. Талль-Афар контролировали около 2 тыс. террористов.

Отмечается, что Талль-Афар, находившийся под контролем боевиков с лета 2014 года, оставался одним из последних оплотов ИГИЛ в Ираке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, 8 июля Вооруженные силы Ирака заявили об освобождении Старого города в Мосуле. Исламистские экстремисты взяли под контроль Мосул в июне 2014 года, когда захватили значительные территории в Ираке и соседней Сирии, объявив исламский "халифат" над территориями, которые они контролировали. В последние месяцы силы, поддерживаемые США, достигли прогресса в борьбе с "Исламским государством" в обеих странах.

Кроме наступления на Мосул, коалиционные силы окружили бойцов "Исламского государства" в сирийском городе Ракка, которое боевики объявили своей столицей.
Ирак, армия, силы, боевиков, исламское государство, Мосул, халифат

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Близ Мосула найдено 500 обезглавленных тел

Сегодня, 10:03

Боевики ИГИЛ захватили тюрьму и устроили массовую казнь 

Другие страны

Сухогруз Royal Arsenal, фото wikimedia.org

Столкновение кораблей в Ираке: погибло 20 моряков

Вчера, 01:36

Сразу после трагедии правительство Ирака приказало арестовать иностранное судно и его экипаж до выяснения обстоятельств столкновения

Другие страны

Ирано-Иракская война. Фото из открытых источников

Иран потребовал от США выплатить 245 млн долларов за поставки Саддаму Хусейну химоружия

21 Августа, 00:09

Война между Ираком и Ираном, унесшая жизни около 1,5 млн человек с обеих сторон, длилась с 1980 по 1988 годы

Другие страны

Военные Ирака. Фото: газета.ru

Ирак начал наступление на крупный город Таль-Афар, который контролирует ИГИЛ

20 Августа, 11:51

Силы Ирака с воздуха поддерживает международная коалиция во главе с США 

Другие страны

Фото: AFP

В Ираке может вспыхнуть гражданская война - глава МИД Турции

16 Августа, 15:57

Турция выступает категорически против референдума, запланированного в Ираке на конец сентября

США

У американцев будет новая база в Ираке. Фото: AFP

США строят новую военную базу в Ираке

10 Августа, 06:43

На базе уже размещены военные специалисты и дислоцирована американская бронетехника

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования