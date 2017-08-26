Армия Ирака освободила от боевиков ИГИЛ крупный город Талль-Афар
Талль-Афар контролировали около 2 тыс. террористов
Армия Ирака освободила от боевиков террористической организации "Исламское государство" город Талль-Афар на северо-западе Ирака.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военного представителя Ирака.
"Город Талль-Афар вот-вот полностью окажется под контролем наших сил, только 5% остается под контролем "Исламского государства", – цитирует агентство слова своего собеседника.
Согласно сообщению, операция по освобождению Талль-Афара от боевиков ИГИЛ началась в ночь на 20 августа. Талль-Афар контролировали около 2 тыс. террористов.
Отмечается, что Талль-Афар, находившийся под контролем боевиков с лета 2014 года, оставался одним из последних оплотов ИГИЛ в Ираке.
Напомним, 8 июля Вооруженные силы Ирака заявили об освобождении Старого города в Мосуле. Исламистские экстремисты взяли под контроль Мосул в июне 2014 года, когда захватили значительные территории в Ираке и соседней Сирии, объявив исламский "халифат" над территориями, которые они контролировали. В последние месяцы силы, поддерживаемые США, достигли прогресса в борьбе с "Исламским государством" в обеих странах.
Кроме наступления на Мосул, коалиционные силы окружили бойцов "Исламского государства" в сирийском городе Ракка, которое боевики объявили своей столицей.
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