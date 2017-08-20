Асад заявил о провале Запада

Вчера, 17:53

Сирийский президент также поблагодарил Россию

В Сирии продолжается противостояние. Фото: AFP
В Сирии продолжается противостояние. Фото: AFP

Президент Сирии Башар Асад заявил, что "проект Запада" в отношении его страны провалился, и поблагодарил Россию и Иран за поддержку в борьбе с террористами. Об этом сообщают РИА Новости.

Асад выступил с речью на съезде дипломатов в Дамаске, трансляцию которой вело сирийское телевидение.

"Мы заплатили в этой войне большую цену, но в обмен на провал проекта Запада в Сирии и в мире", — заявил Асад.

По его словам, проект заключался в управлении Сирией через приход к власти "Братьев-мусульман".

Глава государства отметил при этом, что "битва продолжается", и поблагодарил Россию, Иран и ливанскую "Хезболлу" за поддержку в борьбе с террористами.

"Россия не прекращала поддерживать Сирийскую армию поставками всего необходимого для исполнения миссии по борьбе с терроризмом, а позже направила ВКС для участия в борьбе напрямую и отдала жизни на сирийской земле", — заявил сирийский президент.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли более 220 тысяч человек.
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