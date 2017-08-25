Авиаудары по столице Йемена унесли жизни 14 мирных жителей

Сегодня, 18:14

Число погибших может увеличиться – спасатели еще разбирают обвалившиеся здания

Фото: AFP
Фото: AFP

В столице Йемена, Сане, в результате авиаударов погибли как минимум 14 мирных жителей. Об этом сообщает Assosiated Press.

"Боевые самолеты коалиции, возглавляемые Саудовской Аравией, скинули бомбы в пятницу над столицей Йемена, Саной, уничтожив дома, заполненные гражданскими; погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе восемь членов одной семьи, сообщили родственники и свидетели", – сообщает издание.

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Согласно сообщению, авиаудар пришелся на южный квартал города Фаг Аттан. Ожидается, что число погибших увеличится, так как спасатели еще извлекают тела из-под обломков.

Напомним, в конце июля силы военной коалиции по поддержанию законности в Йемене, возглавляемой Саудовской Аравией, сбили баллистическую ракету, летевшую в направлении Мекки.

За атакой стояли йеменские повстанцы-хуситы, говорилось в соответствующем заявлении коалиции.

С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между силами правительства и повстанцами-хуситами. В марте 2015 года оно разгорелось с новой силой после вторжения войск коалиции десяти арабских стран во главе с Саудовской Аравией, поддерживающих официальное правительство президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади.
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