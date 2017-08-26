Близ Мосула найдено 500 обезглавленных тел

К северо-западу от Мосула, недалеко от тюрьмы Бадуш, иракские военные разведчики обнаружили два массовых захоронения, в которых находились 500 обезглавленных тел, предположительно, убитых боевиками группировки "Исламское государство", сообщили в командовании совместных операций Ирака.

Там уточнили, что в одной из могил находилось 470 тел, в другой – еще 30, передает Синьхуа.

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Боевики ИГИЛ захватили тюрьму Бадуш в июне 2014 года. Тогда террористы отделили от основной массы заключенных мусульман-шиитов и устроили их массовую казнь.

Напомним, согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в период с июня 2014 года по март 2017 года боевики ИГИЛ казнили более 4,5 тысячи человек, большинство из которых – мирные жители.

Кроме того, в конце марта в одном из районов Мосула, в области авиаударов коалиции США было найдено захоронение с телами 112 погибших.