Боевики атаковали полицию в Мьянме: десятки убитых

Сегодня, 13:19

Исламисты напали на 24 полицейских поста и армейскую базу

Боевики напали на полицейских. Фото: topwar.ru
Боевики напали на полицейских. Фото: topwar.ru

В Мьянме произошло боестолкновение между исламистами и полицией, в результате чего погибли более 30 человек, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что боевики организованно напали на 24 полицейских поста и армейскую базу.

"По меньшей мере 11 полицейских и военнослужащих и 21 боевик были убиты в штате Ракхайн в Мьянме в пятницу, когда боевики организовали крупную скоординированную атаку на 24 полицейских блокпоста и армейскую базу", – говорится в сообщении.

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Согласно информации издания, Армия спасения Аракан Рохинджа (ARSA), ранее известная под названием "Харака аль-Якин" или "Движение веры", взяла на себя ответственность за нападение и угрожает новыми атаками.

Отмечается, что ситуация в государстве ухудшилась в начале этого месяца, когда силы безопасности начали новую операцию по разминированию в отдаленной горной местности. Так, в результате нападений был убит один солдат, 10 полицейских и 21 боевик.
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