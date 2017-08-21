Чудовищное наводнение в Индии: погибли 250 человек

Сегодня, 10:05

Более 400 тысяч человек перемещены во временные укрытия в разных частях страны

Наводнение в Индии. Фото: AFP
Наводнение в Индии. Фото: AFP

Число погибших в результате наводнений в индийском штате Бихар на востоке страны возросло до 253 человек, сообщает газета Times of India.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали 202 человека.

О наибольшем числе погибших – 57 человек — сообщается в округе Арария.

Всего в спасательных операциях участвует 28 бригад по реагированию на стихийные бедствия — 1152 сотрудника. Кроме того, в нескольких затронутых наводнениями областях открыто более 1,8 тысячи полевых кухонь. Более 400 тысяч человек перемещены во временные укрытия в разных частях страны.

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Напомним, сильные дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в конце прошлой недели. На севере Индии от наводнений за последние несколько дней погибли более 100 человек, в Непале жертвами непогоды стали 111 человек. В Бангладеш погибли 57 человек.

Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне.
Бангладеш, Индия, наводнение, дожди, стихийные бедствия
Источник:

РИА Новости

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