Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности страны защищать себя от США

Сегодня, 23:47

По его словам, финансовые санкции, объявленные сегодня — это худшая агрессия против Венесуэлы за последние 200 лет

Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности страны защищать себя от США, фото AFP
Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности страны защищать себя от США, фото AFP

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал новые санкции США "худшей агрессией" и заявил о готовности страны защищать себя.

"Финансовые санкции, объявленные сегодня — это худшая агрессия против Венесуэлы за последние 200 лет", — заявил Арреаса журналистам в ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы идем на региональные выборы в октябре, затем мы проводим местные выборы мэров. В следующем году у нас будут президентские выборы. Это демократия", — сказал он журналистам. Министр заявил, что не понимает намерения США выставить Венесуэлу в "странном свете". "Наша позиция ясна, мы будем защищать наш народ и нашу демократию всеми средствами, которые у нас есть", — сказал Арреаса в пятницу.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп ввел в пятницу новые санкции против Каракаса. В частности, американским компаниям запретили заключать сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет Каракас, и получение дивидендов от правительства Венесуэлы.
Венесуэла, США, санкции, агрессия, президентские выборы
Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп ввел финансовые санкции против Венесуэлы

Сегодня, 19:43

В Белом доме считают, что диктатура Мадуро вредит населению страны и преследует оппозицию

США

Майк Пенс. Фото: AFP

США планируют ужесточить санкции против Венесуэлы

Вчера, 02:47

США уже осуществили три раунда целевых санкций против Мадуро

Другие страны

Николас Мадуро, фото AFP

Мадуро заявил, что выборы президента Венесуэлы состоятся в любом случае

23 Августа, 02:55

Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии урегулирования ситуации в Венесуэле

США

Майк Пенс. Фото: AFP

США собрались остановить диктатуру в Венесуэле

15 Августа, 08:45

Пенс считает, что проблемы в стране угрожают и самой Америке

Другие страны

Николас Мадуро, фото AFP

Президент Венесуэлы Мадуро ответил на угрозы Трампа

15 Августа, 06:10

Мадуро уточнил, что по-прежнему желает провести телефонный разговор с президентом США

Россия

Россия решила поддержать Венесуэлу, фото с сайта redpixart.com

Россия ведет тайные переговоры с Венесуэлой - Reuters

14 Августа, 17:42

Москва использует свою позицию кредитора последней инстанции Венесуэлы, чтобы расширить контроль над крупнейшими в мире запасами нефти

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования