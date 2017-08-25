Глава Samsung получил за коррупцию 5 лет тюрьмы

Суд Южной Кореи приговорил главу Samsung Group Ли Чже Ена к тюремному заключения за коррупционные действия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Суд Южной Кореи приговорил миллиардера Ли Чже Ена к 5 годам тюрьмы, признав его виновным в предоставлении взятки бывшему президенту страны и другим преступлениям", – говорится в сообщении.

Сообщается, что главу компании суд признал виновным за взятки на общую сумму 6,38 млн долларов. Также ему вменялось сокрытие прибыли от преступных действий и лжесвидетельства.

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Обвинение настаивало на тюремном сроке для Чже Ена в 12 лет, но получил только пять.

Как сообщалось в феврале нынешнего года, суд центрального округа Сеула выдал разрешение на арест Ли Чже Ена.

Также глава Samsung подозревался в том, что передал 38 млн долларов близкой подруге президента страны, чтобы власти страны не мешали слиянию холдинга с одной из строительных компаний.