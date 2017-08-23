Гонконг в ожидании тайфуна: закрыты банки и школы, сотни рейсов отменены

Сегодня, 10:33

В настоящее время эпицентр тайфуна находится в морской акватории на расстоянии 100 километров к юго-востоку от Гонконга

Фото: AFP
Фото: AFP

Сегодня, 23 августа, тихоокеанский тайфун "Хато" вплотную приблизился к Гонконгу.

Нормальная жизнь и транспортное сообщение в мегаполисе парализованы. К этому часу местная обсерватория объявила девятый сигнал штормового предупреждения по десятибалльной шкале.

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Газета South China Morning Post сообщила, что по распоряжению властей из-за непогоды закрыты госучреждения, банки, офисы, школы.

Приостановлены паромное сообщение и разгрузочные работы в порту. Не проводятся торги на фондовой бирже.

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В международном аэропорту Чек Лап Кок сотни рейсов отменены или задержаны.

Как сообщают метеорологи, в настоящее время эпицентр тайфуна находится в морской акватории на расстоянии 100 километров к юго-востоку от Гонконга. Тропический циклон смещается к побережью материкового Китая. Он несет шквалистый ветер с порывами до 145 километров в час и тропические ливни.

В ближайшее время в зоне непогоды также окажется южнокитайская провинция Гуандун.

Информационное агентство Xinhua сообщает, что тысячи человек были эвакуированы из опасных районов с побережья КНР.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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