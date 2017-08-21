Инцидент с эсминцем США: неизвестна судьба десяти моряков

В результате столкновения американского эсминца John S. McCain и нефтетанкера Alnic MC в районе Малаккского пролива у берегов Сингапура пропали десять человек и еще пять получили ранения. Об этом официально сообщает 7-й флот ВМС США.

"На данный момент десять моряков числятся пропавшими и пять получили ранения", − отмечает в сообщении.

Эсминец движется в порт собственным ходом.

Напомним, ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся в понедельник с торговым судном в районе Малаккского пролива. По первоначальным данным, эсминец получил повреждения левой части кормы.