Инцидент с эсминцем США: неизвестна судьба десяти моряков
Эсминец движется в сингапурский порт собственным ходом
В результате столкновения американского эсминца John S. McCain и нефтетанкера Alnic MC в районе Малаккского пролива у берегов Сингапура пропали десять человек и еще пять получили ранения. Об этом официально сообщает 7-й флот ВМС США.
"На данный момент десять моряков числятся пропавшими и пять получили ранения", − отмечает в сообщении.
Эсминец движется в порт собственным ходом.
Напомним, ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся в понедельник с торговым судном в районе Малаккского пролива. По первоначальным данным, эсминец получил повреждения левой части кормы.
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