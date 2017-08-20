Ирак начал наступление на крупный город Таль-Афар, который контролирует ИГИЛ

Сегодня, 11:51

Силы Ирака с воздуха поддерживает международная коалиция во главе с США 

Военные Ирака. Фото: газета.ru
Военные Ирака. Фото: газета.ru

Армия Ирака в воскресенье начала наступление на город Таль-Афар, который находится под контролем террористов ИГИЛ.

Об этом заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, передает Reuters.

Силы Ирака с воздуха поддерживает международная коалиция во главе с США.

"Вы либо сдаетесь, либо умрете", – сказал аль-Абади, обращаясь к боевикам.

По сообщениям США и иракских военных командиров, в городе осталось около двух тысяч террористов.

Талль-Афар, который расположен в 80 км западнее от Мосула, в июне был отрезан от территории, которую одерживают боевики ИГИЛ. Город окружен иракскими войсками и шиитскими добровольцами с юга, а также курдскими отрядами Пешмерга с севера.

Напомним, 10 июля премьер-министр Ирака официально объявил о победе над "Исламским государством" в городе Мосул. Мосул с 2014 года был главным городом "Исламского государства" в Ираке. Здесь лидер ИГИЛ провозгласил свой "халифат". 
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