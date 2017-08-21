Иран потребовал от США выплатить 245 млн долларов за поставки Саддаму Хусейну химоружия

Сегодня, 00:09

Война между Ираком и Ираном, унесшая жизни около 1,5 млн человек с обеих сторон, длилась с 1980 по 1988 годы

Ирано-Иракская война. Фото из открытых источников
Ирано-Иракская война. Фото из открытых источников

Иран потребовал от США выплатить 245 млн долларов пострадавшим от химических атак во время войны с Ираком. Как сообщило в воскресенье агентство Fars, иранский суд постановил взыскать с Вашингтона, который во время ирано-иракской войны поддерживал президента Ирака Саддама Хусейна, компенсацию пострадавшим и родственникам погибших от применения Багдадом химического оружия против Ирана, – пишет ТАСС.

По словам официального представителя суда Голама Хосейна Мохсени Эджейи, группа людей, пострадавших в результате химической атаки, обратилась с иском в суд, и в результате было удовлетворено требование 18 человек – в их числе родственники погибших и те, кому был нанесен тяжкий вред здоровью.

Война между Ираком и Ираном, унесшая жизни около 1,5 млн человек с обеих сторон, длилась с 1980 по 1988 годы. За восемь лет были разрушены десятки городов, материальный ущерб Ирака составил 200 млрд долларов, Ирана – 400 млрд долларов. В результате войны обе стороны так и не достигли своих политических и стратегических целей.

Летом 1987 года на иранский город Сердешт на северо-западе страны, населенный преимущественно курдами, иракская авиация сбросила бомбы с ипритом (горчичным газом). В ходе атаки погибли 10 человек, серьезно пострадали 600. Около четверти населения, то есть несколько тысяч человек, страдают от заболеваний, вызванных применением химического оружия. Сердешт стал первым городом, против которого в годы войны Ирак применил химическое оружие.

Еще в 1994 году в Сенате Конгресса США был обнародован доклад об американском экспорте в Ирак в годы войны с Ираном химико-биологической продукции двойного назначения. Однако в сентябре 2002 года на слушаниях в Конгрессе по Ираку глава Пентагона Дональд Рамсфелд категорически все отрицал, заявив, что у него нет данных о том, что "компании или правительство США были вовлечены в оказание содействия Ираку в разработке химического, биологического или ядерного оружия".

В 2004 году суд Ирана уже выносил вердикт с требованием к США выплатить $600 млн компенсации жителям Сердешта.
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