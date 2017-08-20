Из-за непогоды в Южной Азии погибли около 600 человек

Наиболее пострадали от непогоды ряд штатов Индии, а также соседние страны – Непал и Бангладеш

Из-за наводнений и оползней в Непале, Индии и Бангладеш погибли уже около 600 человек, миллионы остались без жилья, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"В странах Южной Азии продолжаются сильные ливни, которые вызвали массивные наводнения и оползни. По состоянию на утро субботы, 19 августа, сообщалось о почти 600 погибших в результате наводнений и оползней", – говорится в сообщении.

Отмечено, что наиболее пострадали от непогоды ряд штатов Индии, а также соседние страны – Непал и Бангладеш.

Только в Индии в нескольких северо-восточных штатах погибло в общей сложности более 370 человек. В целом количество пострадавших от стихийного бедствия в Индии составляет не менее 11 миллионов человек. Сотни тысяч людей вынуждены находиться во время непогоды в временных палаточных лагерях.

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Власти Непала сообщили о 123 погибших в результате природного бедствия. По официальным данным, наводнение задело не менее 20 процентов населения.



В Бангладеш стихия лишила жизни по меньшей мере 100 человек. От наводнения пострадало около шести миллионов граждан страны.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнений на востоке Индии резко возросло.