Избиение модели женой президента ЮАР: развитие резонансного дела

Вчера, 23:26

Габриэла Энджелс обвинила Грейс Мугабе в том, что она избила ее удлинителем в номере отеля

Первая леди Зимбабве. Фото: AFP
Первая леди Зимбабве. Фото: AFP

МИД Южной Африки дал Грейс Мугабе — жене президента Зимбабве Роберта Мугабе — дипломатическую неприкосновенность. Об этом сообщается в материалах официального печатного органа страны от 20 августа, – передает "Медуза".

Ранее стало известно, что Грейс Мугабе вернулась из ЮАР в Зимбабве, хотя против нее выдвинули обвинения в нападении. Супруги Мугабе прибыли в Хараре утром 20 августа.


Южноафриканская модель Габриэла Энджелс обвинила Грейс Мугабе в том, что она избила ее удлинителем в номере отеля. Мугабе в суд не явилась, но источники Reuters заявляли, что она намерена получить дипломатическую неприкосновенность.

В ожидании решения о дипломатической неприкосновенности полиция ЮАР обещала ввести усиленный пограничный контроль.

Ранее сообщалось, что первую леди Зимбабве подозревают в жестоком избиении фотомодели.
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