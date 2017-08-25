Канадские политики выступили за летальное вооружение для Украины

Парламентская оппозиция Канады призывает к еще большей поддержке Киева в его борьбе с Москвой

Оппозиция в парламенте Канады пообещала помочь Украине противостоять агрессии России и выступила за предоставление ей летального вооружения. Об этом говорится в поздравлении лидера Консервативной партии Канады и главы официальной парламентской оппозиции Эндрю Шира, сообщает "Укринформ".

"Мы всегда бок о бок будем стоять с Украиной в ее борьбе за свободу. Предыдущее правительство делало практические шаги для помощи Украине, в частности, отправив военных инструкторов, предоставив военную помощь и наложив широкие санкции на российских чиновников, ответственных за войну",– напомнил Шира, подчеркнув, что оппозиция Канады призывает к дальнейшим мерам, в том числе и предоставлению летального оружия.

Он также напомнил о "стойкости, храбрости и решительности украинцев, которые продолжают противостоять незаконной российской агрессии".

"Уже третий год миллионы украинцев из Крыма, Севастополя и Донбасса отмечают День независимости, находясь в оккупации, или как беженцы, которые бегут из зоны войны. Тем не менее, в этих напряженных условиях украинцы не отступили от защиты своей страны, а их мужество вдохновляет тех, кто хочет свободы, справедливости и верховенства права", – заявил Шир.

Напомним, в День Независимости, 24 августа 2017 года военные из Канады участвовали в параде на Крещатике.