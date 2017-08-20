Катар не дал разрешение на посадку самолетов из Саудовской Аравии для паломников

Отметим, что через две недели начнется ежегодное массовое паломничество мусульман всего мира в Мекку

Катар не дал разрешение на посадку в аэропорту Дохи самолетам Саудовской Аравии, которые намерены доставить паломников из Дохи в Мекку, сообщает 112.ua со ссылкой на DW.

Генеральный директор авиакомпании Saudia сказал, что документы для получения разрешений на посадку в аэропорту Дохи были отправлены несколько дней назад.

Стоит отметить, что через две недели начнется ежегодное массовое паломничество мусульман всего мира в Мекку.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии заявили, что снова откроют свою границу с Катаром и не возражают против присутствия паломников, которые хотят в этом году совершить хадж. Отмечалось, что такой шаг является первым сближением между двумя ближневосточными странами-соседями после того, как Саудовская Аравия закрыла границу в июне, что привело и к бойкоту Катара другими арабскими государствами за обвинения в поддержке Дохой экстремистских группировок.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. Причиной такого решения стало то, что катарское руководство поддерживает и финансирует террористические группировки и вмешивается во внутренние дела других стран.

Отметим, что позже Катару был направлен список из 13 пунктов, выполнение которых позволит снять блокаду. В до сих пор эти требования признали "нереалистичными" и отказались выполнять их.