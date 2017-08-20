Катар не дал разрешение на посадку самолетов из Саудовской Аравии для паломников

Вчера, 22:37

Отметим, что через две недели начнется ежегодное массовое паломничество мусульман всего мира в Мекку

Saudia. Фото: Hotelier Maldives
Saudia. Фото: Hotelier Maldives

Катар не дал разрешение на посадку в аэропорту Дохи самолетам Саудовской Аравии, которые намерены доставить паломников из Дохи в Мекку, сообщает 112.ua со ссылкой на DW.

Генеральный директор авиакомпании Saudia сказал, что документы для получения разрешений на посадку в аэропорту Дохи были отправлены несколько дней назад.

Стоит отметить, что через две недели начнется ежегодное массовое паломничество мусульман всего мира в Мекку.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии заявили, что снова откроют свою границу с Катаром и не возражают против присутствия паломников, которые хотят в этом году совершить хадж. Отмечалось, что такой шаг является первым сближением между двумя ближневосточными странами-соседями после того, как Саудовская Аравия закрыла границу в июне, что привело и к бойкоту Катара другими арабскими государствами за обвинения в поддержке Дохой экстремистских группировок.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. Причиной такого решения стало то, что катарское руководство поддерживает и финансирует террористические группировки и вмешивается во внутренние дела других стран.

Отметим, что позже Катару был направлен список из 13 пунктов, выполнение которых позволит снять блокаду. В до сих пор эти требования признали "нереалистичными" и отказались выполнять их.
Египет, Катар, Аравия, аэропорт, самолет, паломники, саудовская аравия

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Место происшествия. Фото: oregonlive.com

В США разбился самолет, есть жертвы

Вчера, 10:51

Авиакатастрофа произошла возле аэропорта штата Орегон

Другие страны

Королевский двор в Саудовской Аравии снова хоронит принца. Фото из открытых источников

В Саудовской Аравии умер еще один принц

17 Августа, 09:37

Королевский двор хоронит второго наследника за месяц

Евросоюз

Рядом с лондонским аэропортом прогремел взрыв: появились фото и видео

16 Августа, 14:39

Для тушения огня потребовались несколько пожарных расчетов

Невероятное

Роберт Райан выложил видео, записанное на камеру. Фото: кадр из видео

Блогеры сняли на видео падение с самолета

16 Августа, 13:54

Блогер выложил в сеть ролик, на котором  из рук пилота легкомоторного самолета падает смартфон

Другие страны

Все фото: AFP

В Египте выкопали три новые древние гробницы

16 Августа, 08:52

Захоронения были частью большого кладбища в крупном городе, считают археологи

Одесса

Павел Прусак. Фото: odessa.aero

Аэропорт "Одесса" получил нового директора

16 Августа, 01:17

Смена руководства состоялась в связи с прекращением контракта с Виталием Портянко, который занимал должность с 2013 года

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования