Катар полностью восстановил дипотношения с Ираном

Сегодня, 09:03

МИД Катара заяввил о возвращении посла в Тегеран

Катар. Фото: russia-qatar.ru
Катар. Фото: russia-qatar.ru

Катар в четверг возобновил в полном объеме дипломатические отношения с Ираном, отбросив требования Саудовской Аравии и нескольких арабских союзников разорвать связи с Тегераном, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Министерство иностранных дел Катара заявило, что посол страны вернется в Тегеран после того, как он был снят 20 месяцев назад. Катарское внешнеполитическое ведомство выразило "стремление укрепить двусторонние отношения с Исламской Республикой Иран во всех сферах" и сообщило, что министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман ат-Тани обсудил "двусторонние отношения и средства их активизации и развития" с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Катар и Иран совместно разрабатывают крупные месторождения природного газа в море, это требует связи между двумя странами. После того, как в июне начался дипломатический конфликт Катара с другими арабскими странами, Иран стремился продемонстрировать свою поддержку, в частности, отправив в Катар продовольствие.

Это произошло после того, как Саудовская Аравия закрыла для таких поставок единственный сухопутную границу.
Иран, Катар, посол, продовольствие, конфликт, дипломатические отношения

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