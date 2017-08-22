КНДР смоделировала ракетный удар по США: опубликовано видео

В пропагандистском ролике северокорейские власти утверждают, что "американцы должны жить, постоянно оглядываясь и прислушиваясь"

КНДР обнародовала очередной пропагандистский видеоролик, который демонстрирует, как, по мнению властей Северной Кореи, мог бы выглядеть ракетный удар по американскому острову Гуам. Об этом сообщает агентство "Енхап".

"Американцы должны жить, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Ракеты "Хвасон-12" будут мучить их день и ночь, ведь время запуска неизвестно. Американцы будут дрожать", – говорится в видеоролике.

Когда в ролике показывается фотография министра обороны США Джеймса Мэттиса, в тексте говорится: "Мы надеемся, что американские политики дважды подумают об итогах возможной войны".

Напомним, эмиссар Северной Кореи Юй Йонг Чол заявил, что ядерный арсенал нужен КНДР для сдерживания внешних врагов, поэтому Пхеньян никогда не станет обсуждать отказ от такого оружия.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США незамедлительно предпримут конкретные действия для уничтожения северокорейской ракеты, если ее запустят в сторону любого из союзников.