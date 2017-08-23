КНДР увеличит выпуск ракетных двигателей на твердом топливе

Сегодня, 03:57

В июле КНДР провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Ким Чен Ын, фото AFP
Ким Чен Ын, фото AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел НИИ химических материалов при академии обороны и дал указание увеличить производство боеголовок и двигателей на твердом топливе, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в среду.

"Он указал, что институт должен увеличить производство ракетных двигателей с твердым топливом и наконечников боеголовок с использованием высокоточных станков и углеродных и смешанных материалов", — говорится в сообщении.

ЦТАК не указал дату посещения НИИ. Институт занимается разработкой боеголовок для межконтинентальных ракет и созданием углеродных материалов, которые используются для производства сопла у ракет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В июле КНДР провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, после чего Совет безопасности ООН ввел новые санкции против этой страны. Затем последовал обмен резкими заявлениями между КНДР и США, что привело к еще большей эскалации напряженности на полуострове. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США пообещал, что если что если КНДР "сделает что-то с Гуамом, то с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". Затем лидеры двух стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрил это высказывание.

В то же время в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ыльчи — Фридом гардиан" (UFG), которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта. Это может вновь накалить обстановку.

Ранее сообщалось, что КНДР смоделировала ракетный удар по США.
КНДР, ракеты, производство, Ким Чен Ын, испытания
Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Россия готовит ответные меры на новые санкции США, фото nvdaily.ru

Россия готовит ответные меры на новые санкции США

Вчера, 23:56

США добавили в санкционный список по КНДР четырех граждан России

США

Фото: архив

Минфин США ввел новые санкции против россиян за контакты с КНДР

Вчера, 18:57

Последние санкции касаются физлиц и организаций, которые помогают тем, кто уже подпал под американские санкции

Другие страны

Фото: AFP

КНДР смоделировала ракетный удар по США: опубликовано видео

Вчера, 18:27

В пропагандистском ролике северокорейские власти утверждают, что "американцы должны жить, постоянно оглядываясь и прислушиваясь"

Политика

Александр Турчинов. Фото: turchynov.com

Турчинов: Разведка установила, кто запустил фейк об украинских двигателях в КНДР

Вчера, 17:34

Еллеман был цинично использован российскими спецслужбами как одно из многих звеньев системы распространения провокационной информации, считает секретарь СНБО

Политика

Порошенко заслушал доклад. Фото: president.gov.ua

Порошенко принял решение по скандалу с ракетами КНДР

Вчера, 16:57

Рабочая группа пришла к выводу, что Россия пыталась дискредитировать Украину и отвести от себя подозрения в возможном пособничестве КНДР

Другие страны

Фото: AFP

КНДР сделала решительное заявление о ядерном оружии

Вчера, 16:30

Северокорейский дипломат назвал развитие ядерной программы в его стране "оправданным и легитимным выбором для самозащиты"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования