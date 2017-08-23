КНДР увеличит выпуск ракетных двигателей на твердом топливе

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел НИИ химических материалов при академии обороны и дал указание увеличить производство боеголовок и двигателей на твердом топливе, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в среду.

"Он указал, что институт должен увеличить производство ракетных двигателей с твердым топливом и наконечников боеголовок с использованием высокоточных станков и углеродных и смешанных материалов", — говорится в сообщении.

ЦТАК не указал дату посещения НИИ. Институт занимается разработкой боеголовок для межконтинентальных ракет и созданием углеродных материалов, которые используются для производства сопла у ракет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ США обещают уничтожить северокорейские ракеты

В июле КНДР провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, после чего Совет безопасности ООН ввел новые санкции против этой страны. Затем последовал обмен резкими заявлениями между КНДР и США, что привело к еще большей эскалации напряженности на полуострове. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США пообещал, что если что если КНДР "сделает что-то с Гуамом, то с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". Затем лидеры двух стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрил это высказывание.

В то же время в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ыльчи — Фридом гардиан" (UFG), которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта. Это может вновь накалить обстановку.

Ранее сообщалось, что КНДР смоделировала ракетный удар по США.