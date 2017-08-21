КНДР уже грозит Австралии: "Правосудия не избежите"

Сегодня, 17:05

В Северной Корее назвали решение Австралии "самоубийством"

Фото: AFP
Фото: AFP

В Северной Корее Решение Австралии присоединиться к совместным военным учениям с США и Южной Кореей в КНДР назвали "самоубийством", пригрозив стране "контрмерами". Об этом сообщило официальное информационное агентство КНДР, передает телекомпания АВС.

"Страны, подобные Австралии, которые присоединяются к военной авантюре против КНДР, слепо следуя за США, никогда не смогут избежать контрмер правосудия КНДР", – говорится в сообщении.

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В КНДР также напомнили австралийцам об опыте участия на стороне США в Корейской войне и в войне во Вьетнаме.

Северокорейские власти считает политику действующего австралийского правительства, направленную на поддержку США, "иллюстрацией политической незрелости, которая не осознает серьезность нынешней ситуации".

Совместные американо-южнокорейские учения будут продолжаться до 31 августа, предполагается применение компьютерного моделирования, предназначенного для подготовки к войне с Северной Кореей, способной нанести ядерный удар.

Соединенные Штаты также называют учения "оборонительными по своему характеру", в государственных СМИ КНДР заявляют в свою очередь, что это "обманчивая маска". Северная Корея рассматривает учения как подготовку к вторжению.

Ранее глава Пентагона Джеймс Маттис заявил. что США незамедлительно предпримут конкретные действия для уничтожения северокорейской ракеты, если ее запустят в сторону любого из союзников.
Австралия, США, КНДР, учения, южная корея, северная корея

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