Количество жертв беспорядков в Индии возросло

В ходе беспорядков в Индии погибли уже 38 человек. Об этом сообщает Reuters, передает телеканал "112 Украина".

Еще более 200 человек получили травмы.

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Ранее сообщалось о 23 погибших на севере Индии в ходе беспорядков, вспыхнувших после того, как известного в стране духовного учителя Гурмита Рама Рахима Сингха суд признал виновным в изнасиловании двух женщин.После вынесения вердикта гуру остается под стражей. Как ожидается, приговор будет вынесен в понедельник, 28 августа.