Македония ответила на обвинения Сербии
По словам Димитрива, его страна не вела слежку за сербскими дипломатами
Македония отрицает, что вела слежку за сербскими дипломатами и институциями. Об этом заявил глава МИД Македонии Никола Димитров, передает B92.
"У нас не было таких намерений, и мы не отдавали распоряжений о слежке", – сказал Никола Димитров.
Ранее сообщалось, что все сотрудники сербского посольства в Македонии отозваны в Белград для срочных консультаций.
Президент Сербии Александр Вучич пояснил, что сербские дипломаты были отозваны из-за наличия у разведки информации о готовящейся операции спецслужб против отдельных органов и институций Сербии.
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