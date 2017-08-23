Македония ответила на обвинения Сербии

Сегодня, 11:05

По словам Димитрива, его страна не вела слежку за сербскими дипломатами

Никола Димитров. Фото: vecer.mk
Никола Димитров. Фото: vecer.mk

Македония отрицает, что вела слежку за сербскими дипломатами и институциями. Об этом заявил глава МИД Македонии Никола Димитров, передает B92.

"У нас не было таких намерений, и мы не отдавали распоряжений о слежке", – сказал Никола Димитров.

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Ранее сообщалось, что все сотрудники сербского посольства в Македонии отозваны в Белград для срочных консультаций.

Президент Сербии Александр Вучич пояснил, что сербские дипломаты были отозваны из-за наличия у разведки информации о готовящейся операции спецслужб против отдельных органов и институций Сербии.
Македония, Сербия, слежка, дипломаты

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