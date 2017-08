Машина протаранила магазин в Сиднее, семь человек пострадали

Автомобиль въехал в магазин в австралийском Сиднее, пострадали семь человек, сообщает радио ABC Sydney со ссылкой на полицию.

Several pedestrians injured after car drove into Sydney mall. Accident believed to be caused by medical episode. https://t.co/UyjNYpbXNA pic.twitter.com/T6Ilm4q4Rr