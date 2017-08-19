Машина протаранила магазин в Сиднее, семь человек пострадали

Вчера, 10:04

Полиция считает инцидент несчастным случаем 

Фото: AP
Фото: AP

Автомобиль въехал в магазин в австралийском Сиднее, пострадали семь человек, сообщает радио ABC Sydney со ссылкой на полицию.

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"Полиция штата Новый Южный Уэльс подтверждает, что рассматривает автомобильное столкновение в Чествуде как несчастный случай", — сообщает ABC.
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