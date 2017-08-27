Массовые столкновения в Мьянме: число погибших приблизилось к 100

Из-за масштабных столкновений в Мьянме погибли 98 человек, в том числе 80 повстанцев и 12 правоохранителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuter.

По данным правительства, число жертв столкновений, вспыхнувших в пятницу со скоординированными нападениями повстанцев Роинги, возросло до 98, включая около 80 повстанцев и 12 представителей сил безопасности.

Кроме того сообщается, что по информации властей в результате продолжающихся столкновений в северо-западной части штата Ракхани эвакуированы не менее 4000 немусульманских крестьян, поскольку тысячи других мусульман Рогингя пытались бежать через границу в Бангладеш.

В частности, спасаясь столкновений, тысячи жителей Рогинг, преимущественно женщины и дети, пытались перебраться через реку Наф, которая разделяет Мьянму и Бангладеш и сухопутную границу. С пятницы около 2000 беженцев смогли переправиться в Бангладеш и проживают во временных лагерях.

Отмечается, что в субботу боевые действия с участием военных и боевиков рохинджа продолжились на северо-западе Ракхайна, а жестокие произошли у города Маунгдау.