Молдова отмечает 26-ю годовщину независимости

Сегодня, 04:57

В центре Кишинева состоится праздничный концерт и пройдет парад национального костюма

Флаг Молдовы. Фото: TVC.ru, Андрей Гуцков
Флаг Молдовы. Фото: TVC.ru, Андрей Гуцков

В воскресенье, 27 августа, Республика Молдова отмечает День государственной независимости. Об этом передает Укринформ.

Как проинформировали в пресс-службе правительства Молдовы, торжественные мероприятия начнутся в воскресенье утром с возложения цветов к памятнику молдавскому господарю Штефану Великому и к монументу героям, павшим в борьбе за суверенитет и независимость страны на Мемориальном комплексе "Вечность".

В честь Дня независимости на площади Великого Национального собрания в Кишиневе пройдет митинг, на котором с обращением к гражданам выступит премьер-министр Молдовы Павел Филипп.

В центре Кишинева состоится праздничный концерт и пройдет парад национального костюма, в котором примут участие представители всех этносов, проживающих на территории Молдовы.

Праздничные мероприятия пройдут во всех населенных пунктах страны.

Республика Молдова провозгласила свою независимость 27 августа 1991 года.

Напомним, 24 августа, День независимости праздновала Украинав Киеве прошел военный парад, участие в котором приняли 4,5 тысячи украинских военных, в том числе и участники антитеррористической операции на Донбассе. Впервые в истории в параде участвовали военные из стран НАТО.
Молдова, митинг, день независимости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

В центре Харькова развернули 25-метровый Флаг единства

Сегодня, 01:53

Все желающие получили возможность расписаться на общем полотнище и выразить свои пожелания волонтерам и воинам

Другие страны

Игорь Додон и Владимир Путин. Фото: ТАСС

Додон прокомментировал идею вывода войск из Приднестровья

Вчера, 20:53

Инициативу правительства в ООН президент Молдовы назвал антироссийским демаршем

Украина

День Независимости в Одессе: концерт возле Дюка

25 Августа, 17:20

По инициативе руководителя области Степанова в Одессе на День Независимости выступили ведущие украинские группы

Харьков

Концерт "Океана Эльзы". Фото: скриншот

Невероятное исполнение гимна на концерте "Океана Эльзы" в Харькове: опубликовано видео

25 Августа, 14:40

На переполненном 30-тысячном стадионе харьковчане спели перед музыкантами

Люди

Видеохит: солдат НАТО станцевал под волынку в центре Киева

25 Августа, 07:25

Вчера в Киеве прошел военный парад, впервые в истории в нем участвовали военные из стран НАТО

Донбасс

Вкусно и массово: Мариуполь отметил День Независимости

25 Августа, 01:54

Накануне праздника в центре города появился цветочный сине-желтый флаг

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования