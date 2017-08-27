Молдова отмечает 26-ю годовщину независимости

В воскресенье, 27 августа, Республика Молдова отмечает День государственной независимости. Об этом передает Укринформ.

Как проинформировали в пресс-службе правительства Молдовы, торжественные мероприятия начнутся в воскресенье утром с возложения цветов к памятнику молдавскому господарю Штефану Великому и к монументу героям, павшим в борьбе за суверенитет и независимость страны на Мемориальном комплексе "Вечность".

В честь Дня независимости на площади Великого Национального собрания в Кишиневе пройдет митинг, на котором с обращением к гражданам выступит премьер-министр Молдовы Павел Филипп.

В центре Кишинева состоится праздничный концерт и пройдет парад национального костюма, в котором примут участие представители всех этносов, проживающих на территории Молдовы.

Праздничные мероприятия пройдут во всех населенных пунктах страны.

Республика Молдова провозгласила свою независимость 27 августа 1991 года.

Напомним, 24 августа, День независимости праздновала Украина. в Киеве прошел военный парад, участие в котором приняли 4,5 тысячи украинских военных, в том числе и участники антитеррористической операции на Донбассе. Впервые в истории в параде участвовали военные из стран НАТО.