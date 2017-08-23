Молдова просит ООН поднять вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья

Сегодня, 03:22

Кишинев обратился к ООН с просьбой включить в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья

 

Молдова просит ООН поднять вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья. Фото: Sputnik Молдова
Молдова просит ООН поднять вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья. Фото: Sputnik Молдова

Молдова просит ООН включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Соответствующее письмо постоянного представителя Молдовы при ООН Виктора Морару обнародовано во вторник, 22 августа, передает dw.com.

В Кишиневе убеждены, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности", отмечается в письме.

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Морару попросил ООН поддержать усилия Молдовы, направленные на завершение процесса "безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории".

Постпред Молдовы при ООН привел в тексте обращения выдержку из декларации ОБСЕ, принятой в 1999 году, в которой приветствовалось "обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года". 72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября.

Напомним, 21 июля парламент Молдовы принял заявление о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.

Президент Игорь Додон назвал действия правящей коалиции очередной провокацией в отношении России накануне визита в Молдову вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Российского чиновника Молдова отказалась пускать в свое воздушное пространство.
Приднестровье, заявление, ООН, Молдова, кишинев, рф
Источник:

УНИАН

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