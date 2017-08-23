Мощный тайфун ударил по Гонконгу: появились фото

В некоторых районах города воды уже по колено

Тихоокеанский тайфун "Хато" обрушился на Гонконг, парализовав жизнь в мегаполисе, пишет AFP.

Уровень штормовой опасности в Гонконге впервые за пять лет повысили до наивысшего 10-го. Из-за непогоды закрыты все школы, госучреждения, банки и офисы. Приостановлены разгрузочные работы в порту, паромное и автобусное сообщение.

В международном аэропорту Гонконга отменены более 300 рейсов, десятки задержаны.

Метеорологи предупреждают об усилении дождя и ветра в ближайшие часы, а также об угрозе подтопления прибрежных районов. Жителям рекомендовано не покидать свои дома.