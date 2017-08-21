Музыкант обезвредил зрителя, угрожавшего ему пистолетом во время концерта

Сегодня, 15:00

На концерте таиландского рокера Пхонгсита Кхампхи произошел инцидент, который попал на видео


Во время выступления таиландского рокера Пхонгсита Кхампхи на музыканта наставили пистолет. Как выяснилось позже, угрожавшим рокеру зрителем оказался переодетый в штатское военный. Он был фанатом звезды и таким образом хотел обратить на себя внимание – чтобы Кхампхи пожал ему руку.

Разгоряченного поклонника обезвредил сам музыкант. Он прыгнул на военного со сцены и оперативно его обезоружил. Теперь нарушителя порядка ждет трибунал.
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