Музыкант обезвредил зрителя, угрожавшего ему пистолетом во время концерта
На концерте таиландского рокера Пхонгсита Кхампхи произошел инцидент, который попал на видео
Во время выступления таиландского рокера Пхонгсита Кхампхи на музыканта наставили пистолет. Как выяснилось позже, угрожавшим рокеру зрителем оказался переодетый в штатское военный. Он был фанатом звезды и таким образом хотел обратить на себя внимание – чтобы Кхампхи пожал ему руку.
Разгоряченного поклонника обезвредил сам музыкант. Он прыгнул на военного со сцены и оперативно его обезоружил. Теперь нарушителя порядка ждет трибунал.
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