Музыкант обезвредил зрителя, угрожавшего ему пистолетом во время концерта

Во время выступления таиландского рокера Пхонгсита Кхампхи на музыканта наставили пистолет. Как выяснилось позже, угрожавшим рокеру зрителем оказался переодетый в штатское военный. Он был фанатом звезды и таким образом хотел обратить на себя внимание – чтобы Кхампхи пожал ему руку.

Разгоряченного поклонника обезвредил сам музыкант. Он прыгнул на военного со сцены и оперативно его обезоружил. Теперь нарушителя порядка ждет трибунал.