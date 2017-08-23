Наводнение в Колумбии: пострадали три тысячи человек

Город Лоро в Колумбии оказался под водой. Проливные дожди не прекращаются там уже почти неделю. Из-за наводнения местным властям пришлось эвакуировать порядка 800 семей.

По последним данным, от разгула стихии пострадали около трех тысяч человек. Сотни домов оказались разрушены. В спасательной операции задействованы военные.

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Прогнозы неутешительные: синоптики говорят, что осадки ожидаются в течение всей следующей недели.

Ранее сообщалось, что Индия переживает сильное наводнение. По последним данным, погибли 250 человек.