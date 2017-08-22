По центру Кабула нанесен ракетный удар

Сегодня, 03:25

Ракетный удар пришелся по площади недалеко от президентского дворца

Полицейский патруль в Афганистане. Фото: из открытых источников
Полицейский патруль в Афганистане. Фото: из открытых источников

Полиция Афганистана сообщила о том, что по центру столицы страны Кабула нанесен ракетный удар. Об этом передает Reuters.

Согласно сообщениям правоохранителей, ракетный удар пришелся по площади недалеко от президентского дворца – в районе, где находятся афганские правительственные учреждения, посольства иностранных государств, а также штаб-квартира международной военной коалиции. Пока что данные о жертвах ракетной атаки не поступали.

Кроме того, не поступало заявлений ни от одной из сторон противостояния об ответственности за ракетную атаку

Ракетная атака была осуществлена всего за несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп должен был выступить с речью, в которой излагалось его видение путей урегулирования в Афганистане.
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Источник:

112.ua

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