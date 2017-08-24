Посла России в Судане нашли мертвым
По данным источников, тело посла РФ Миргаяса Ширинского было обнаружено в бассейне его дома
Посла России в Судане Миргаяса Ширинского нашли мертвым в резиденции в Хартуме.
Об этом сообщает МИД России.
"23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", – сказали в МИД.
По данным источника телеканала Al Arabiya, тело Миргаяса Ширинского было обнаружено в бассейне.
Источник агентства Reuters в полиции Хартума сообщил о том, что у Ширинского были проблемы со здоровьем. В частности он страдал из-за повышенного кровяного давления.
Миргаяс Ширинский возглавлял российскую дипмиссию в Судане с 2013 года.
Напомним, 19 декабря 2016 года посол России в Турции Андрей Карлов был убит на открытии выставки в Стамбуле.
Комментарии