Посла России в Судане нашли мертвым

Сегодня, 01:00

По данным источников, тело посла РФ Миргаяса Ширинского было обнаружено в бассейне его дома

 

Миргаяс Ширинский, фото РБК
Миргаяс Ширинский, фото РБК

Посла России в Судане Миргаяса Ширинского нашли мертвым в резиденции в Хартуме.

Об этом сообщает МИД России.

"23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", – сказали в МИД.

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По данным источника телеканала Al Arabiya, тело Миргаяса Ширинского было обнаружено в бассейне.

Источник агентства Reuters в полиции Хартума сообщил о том, что у Ширинского были проблемы со здоровьем. В частности он страдал из-за повышенного кровяного давления.

Миргаяс Ширинский возглавлял российскую дипмиссию в Судане с 2013 года.

Напомним, 19 декабря 2016 года посол России в Турции Андрей Карлов был убит на открытии выставки в Стамбуле.
Судан, посол, рф, скончался, мид россии
Источник:

РИА Новости

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