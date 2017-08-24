После оползня в Альпах спасатели ищут 14 пропавших человек

Вчера, 23:39

Среди пропавших оказались граждане Германии, Австрии и Швейцарии


Видео: PressTV News Videos

В результате оползня в швейцарских Альпах пропали без вести две группы из 6 и 8 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию, передает телеканал "112 Украина".

По информации полиции, среди пропавших граждане Германии, Австрии и Швейцарии. По данным агентства, в настоящее время спасательные службы ведут поисковую операцию.

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Из-за оползня были эвакуированы около 100 человек, некоторые с помощью вертолета.

Полиция заявила, что 12 хозяйственных зданий, включая сараи и конюшни, были разрушены селевыми потоками.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли, а большое количество получили ранения и ушибы во время схода оползня на окраине города Конакри, столицы западноафриканской страны Гвинея
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