Пожар по время хаджа: в Мекке эвакуированы 600 паломников

Сегодня, 12:31

Пламя быстро потушили, обошлось без пострадавших 

Фото: AFP
Фото: AFP

Около 600 паломников, приехавших для совершения хаджа в Саудовскую Аравию, эвакуированы из-за пожара в одной из гостиниц Мекки.

Возгорание произошло на восьмом этаже 15-этажного здания отеля. Очаг пламени был в наружной системе кондиционирования.

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Прибывшие на место происшествия пожарные и полицейские вывели всех постояльцев, большинство из которых составили паломники из Турции и Йемена, и сотрудников гостиницы на улицу, после чего пожар был потушен. Пострадавших нет.

23 августа по исламскому лунному календарю начинается месяц зуль-хидджа, и сотни тысяч верующих со всего мира отправятся в Мекку и Медину. Основные обряды хаджа начнутся 30 августа. Ежегодно в нем принимают участие до двух миллионов мусульман со всего мира.
пожар, Мекка, отель, паломники, саудовская аравия
Источник:

ИТАР-ТАСС

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