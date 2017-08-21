Пожар по время хаджа: в Мекке эвакуированы 600 паломников
Пламя быстро потушили, обошлось без пострадавших
Около 600 паломников, приехавших для совершения хаджа в Саудовскую Аравию, эвакуированы из-за пожара в одной из гостиниц Мекки.
Возгорание произошло на восьмом этаже 15-этажного здания отеля. Очаг пламени был в наружной системе кондиционирования.
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Прибывшие на место происшествия пожарные и полицейские вывели всех постояльцев, большинство из которых составили паломники из Турции и Йемена, и сотрудников гостиницы на улицу, после чего пожар был потушен. Пострадавших нет.
23 августа по исламскому лунному календарю начинается месяц зуль-хидджа, и сотни тысяч верующих со всего мира отправятся в Мекку и Медину. Основные обряды хаджа начнутся 30 августа. Ежегодно в нем принимают участие до двух миллионов мусульман со всего мира.
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