Премьер Японии после пуска ракет КНДР дал указание быть готовым ко всему

Сегодня, 03:34

Премьер-министр дал указание защитить жизнь населения и их имущество

Синдзо Абэ. Фото: AFP
Синдзо Абэ. Фото: AFP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание своим министрам быть в полной готовности к любым ситуациям в связи с очередными пусками ракет Северной Кореей, заявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

"Премьер-министр дал указание защитить жизнь населения и их имущество, а также быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям. Мы будем выполнять это указание, прилагая все силы", — сказал Суга журналистам.

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Он также сказал, что ракеты не представляют непосредственной угрозы безопасности Японии и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Напомним, утром в субботу КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо. По данным южнокорейских военных, они пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что пуск двух из них завершился неудачей, а одна взорвалась вскоре после пуска.
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