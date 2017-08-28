Президент Южной Кореи пригрозил КНДР наступлением

Сегодня, 10:57

Сеул намерен провести ряд реформ в военной сфере, чтобы иметь возможность перейти к наступательной операции

Фото: AFP
Фото: AFP

Южная Корея готова начать наступательную операцию против КНДР в том случае, если Пхеньян нанесет удар по Сеулу и прибегнет к любой другой провокации. Об этом заявил в понедельник, 28 августа, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, передает "112 Украина" со ссылкой на агентство Yonhap.

Глава государства отдал распоряжение руководству вооруженных сил подготовить план наступательной операции, к которой Южная Корея намерена перейти в том случае, если Пхеньян решиться ударить по Сеулу.

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"Я хочу реформ в структуре вооруженных сил, отвечающих требованиям современного боя, чтобы мы могли быстро переключиться на наступательную стратегию на случай, если Северная Корея совершит провокацию, которая пересечет крайнюю черту, или нанесет удар по столичному региону", – заявил Мун Чжэ Ин.

Напомним, в ночь на 26 августа Северная Корея запустила три баллистические ракеты – по данным южнокорейских военных, ракеты пролетели около 250 километров.
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