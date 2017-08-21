Программист создал робота, который спасает от неоправданных штрафов

Сегодня, 14:41

Робот-юрист через сайт помогает пользователям из Великобритании и Соединенных Штатов


Британский студент создал робота-юриста, который сэкономил людям миллионы долларов и работает бесплатно.

"Первая машина у меня появилась в колледже. И когда я получил свой третий штраф за парковку в неположенном месте, родители сказали, что не будут платить за меня. Поскольку денег у меня на это не было, я решил разобраться в законодательстве", – рассказал Джошуа Броудер программист.

С тех пор робот-юрист, созданный 19-летним Джошуа Броудером, спас 160 000 человек от неоправданных штрафов за парковку. За три года программа сэкономила водителям более девять миллионов долларов.

Робот-юрист через сайт помогает пользователям из Великобритании и Соединенных Штатов. На специальной странице нужно рассказать о своей проблеме. Далее чат разъяснят, нарушил водитель правила или его оштрафовали ошибке. И посоветует, как избежать штрафа.
Великобритания, штраф, робот
Источник:

"Сегодня"

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