Семья не успела перебежать через разрушающийся мост и рухнула в реку

В Сети появилось шокирующее видео из индийского штата Бихар, где семья пыталась перебежать через разрушенный наводнениями мост, но он обрушился прямо под их ногами. В результате мать с ребенком погибли, а отцу удалось зацепиться за обрыв.



Дело в том, что семья перебегала мост, когда другая часть города была уже затоплена. Однако асфальт провалился, и прохожим оставалось лишь беспомощно смотреть, как поток забирает женщину и ее малышку, сообщает Daily Mail.