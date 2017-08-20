Семья не успела перебежать через разрушающийся мост и рухнула в реку

Сегодня, 01:02

Муж с женой и ребенком пытались перебежать через мост, но он обрушился прямо под их ногами.


В Сети появилось шокирующее видео из индийского штата Бихар, где семья пыталась перебежать через разрушенный наводнениями мост, но он обрушился прямо под их ногами. В результате мать с ребенком погибли, а отцу удалось зацепиться за обрыв.

Дело в том, что семья перебегала мост, когда другая часть города была уже затоплена. Однако асфальт провалился, и прохожим оставалось лишь беспомощно смотреть, как поток забирает женщину и ее малышку, сообщает Daily Mail.
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