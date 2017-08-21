Сербия неожиданно отозвала своих дипломатов из Македонии

СМИ сообщали, что посольство Сербии в Скопье просило македонскую власть об усилении охраны диппредставительства

Все сотрудники сербского посольства в Македонии отозваны в Белград для срочных консультаций. Об этом, как передает "Украинская правда", сообщает национальный телеканал РТС со ссылкой на МИД Сербии.

Посол Душанка Дивяк Томич и сотрудники посольства минувшей ночью прибыли в Белград.

Причины такого шага не сообщаются, более подробную информацию, как пообещали в МИД, предоставит глава ведомства Ивица Дачич в течение дня.

СМИ сообщали, что посольство Сербии в Скопье просило македонскую власть об усилении охраны диппредставительства. Посол Сербии при этом отказалась комментировать эту информацию.

Македонские СМИ сообщают, что минувшей ночью в районе сербского посольства не происходило ничего необычного, усиленного присутствия полиции также не замечено.

МИД Македонии сообщило, что получило ноту посольства Сербии, в которой представительство проинформировало об отъезде в Белград для консультаций.

"Министерству не известны причины такого решения, поэтому был установлен контакт с МИД Сербии. Согласно с соответствующими положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях, органы Македонии принимают меры для обеспечения охраны посольства Сербии в Скопье", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, в Сербии первые совместные военные учения со странами-членами НАТО запланированы на октябрь 2018 года.