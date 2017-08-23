Шеварднадзе о коррумпированности Саакашвили: "Он – отец грузинской элитной коррупции"

Племянник бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, Георгий Шеварднадзе заявил, что Михеил Саакашвили – коррупционер. На своей странице в Facebook Шеварднадзе обнародовал фото-доказательство: платежку на 200 тысяч долларов.

По его словам, Саакашвили, будучи президентом Грузии, обязывал бизнесменов перечислять на счет своего фонда крупные суммы. Семья Шеварднадзе за годы президентства Саакашвили перечислила около 15 млн долларов за свою свободу и безопасность своего бизнеса.

По словам племянника экс-президента Грузии, такая схема – лишь верхушка айсберга. Шеварднадзе говорит, что у него достаточно других документальных подтверждений коррумпированности Саакашвили, который сам себя называет борцом с коррупцией.

"Он – отец грузинской элитной коррупции, потому что то, что происходило в Грузии – такого нигде не было. Там нужно было честно платить налоги и еще, как мой отец, платить в фонд. Если посчитать и то, что мы давали кэшем (наличными – Ред.), то, я думаю, под 15 миллионов долларов. Слава Богу, что он ушел с поста президента – так бы нас обанкротили полностью", – рассказал Шеварднадзе.

Как сообщалось, в середине августа Грузия попросила Украину выдать Саакашвили. Впрочем, в Украине его сейчас тоже нет, но он обещает вернуться 10 сентября.