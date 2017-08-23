Сход оползня в Гвинее: восемь погибших, большое количество раненных

Сегодня, 03:43

Точное количество жертв невозможно установить из-за продолжающихся дождей

Точное количество жертв невозможно установить из-за продолжающихся дождей, фото AFP
Точное количество жертв невозможно установить из-за продолжающихся дождей, фото AFP

По меньшей мере восемь человек погибли, а большое количество получили ранения и ушибы во время схода оползня на окраине города Конакри, столицы западноафриканской страны Гвинея, передает телеканал "112 Украина".

Причиной схода оползней власти страны считают затянувшийся сезон дождей, а также стремительную вырубку лесов и увеличивающееся количество населения в городах.

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"В настоящее время проводятся спасательные операции", – говорится в заявлении правительства.

Первоначально правительство заявляло, что разгул стихии унес жизни пяти человек, а еще примерно 10 получили ранения.

Однако позже были обнаружены еще три тела погибших.

Ранее сообщалось, что в Конго сошел оползень, в результате которого погибли 40 человек.
Гвинея, погибли, оползень, ранения

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