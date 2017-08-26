Сход оползня в Альпах: восемь человек считаются пропавшими без вести
Сход оползня вызвал в почве мощную вибрацию, которая эквивалентна землетрясению магнитудой 3 балла
После схода оползня в швейцарских Альпах в среду сотрудники экстренных служб заняты поиском восьми человек, которые пропали без вести. Об этом сообщает The New York Times, передает телеканал "112 Украина".
"Шансы на их выживание невелики", – заявил журналистам представитель местной полиции Роман Руэгг.
В числе пропавших без вести – граждане ФРГ, Австрии и Швейцарии.
В поисках принимают участие 120 спасателей, экипированных инфракрасными камерами и датчиками, улавливающими сигналы мобильных телефонов, а также собаки и вертолеты. Поиски ведутся на территории в 5 кв км.
Президент Швейцарии Дорис Лойтхард осмотрела район схода оползня с воздуха. По мнению экспертов, сход оползня вызвал в почве мощную вибрацию, которая эквивалентна землетрясению магнитудой 3 балла.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли, а большое количество получили ранения и ушибы во время схода оползня на окраине города Конакри, столицы западноафриканской страны Гвинея
Комментарии