Сход оползня в Альпах: восемь человек считаются пропавшими без вести

Сегодня, 00:46

Сход оползня вызвал в почве мощную вибрацию, которая эквивалентна землетрясению магнитудой 3 балла

Picture-Alliance
Picture-Alliance

После схода оползня в швейцарских Альпах в среду сотрудники экстренных служб заняты поиском восьми человек, которые пропали без вести. Об этом сообщает The New York Times, передает телеканал "112 Украина".

"Шансы на их выживание невелики", – заявил журналистам представитель местной полиции Роман Руэгг.

В числе пропавших без вести – граждане ФРГ, Австрии и Швейцарии.

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В поисках принимают участие 120 спасателей, экипированных инфракрасными камерами и датчиками, улавливающими сигналы мобильных телефонов, а также собаки и вертолеты. Поиски ведутся на территории в 5 кв км.

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард осмотрела район схода оползня с воздуха. По мнению экспертов, сход оползня вызвал в почве мощную вибрацию, которая эквивалентна землетрясению магнитудой 3 балла.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли, а большое количество получили ранения и ушибы во время схода оползня на окраине города Конакри, столицы западноафриканской страны Гвинея
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