Спецслужбы Ливана предотвратили теракт на борту самолета
Авиалайнер летел из Австралии в ОАЭ
Ливанские правоохранители предотвратили попытку теракта на борту авиалайнера, который следовал рейсом из Австралии в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом сообщил в своем Twitter глава МВД Ливана Нухад Машнук.
"Мы сорвали попытку ливанского террориста-смертника совершить теракт на борту самолета, следовавшего рейсом из Австралии в Абу-Даби", — написал министр.
Подробности инцидента пока не раскрываются.
Комментарии