Спецслужбы Ливана предотвратили теракт на борту самолета

Авиалайнер летел из Австралии в ОАЭ

Ливанские правоохранители предотвратили попытку теракта на борту авиалайнера, который следовал рейсом из Австралии в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщил в своем Twitter глава МВД Ливана Нухад Машнук.

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"Мы сорвали попытку ливанского террориста-смертника совершить теракт на борту самолета, следовавшего рейсом из Австралии в Абу-Даби", — написал министр.

Подробности инцидента пока не раскрываются.