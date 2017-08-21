Спецслужбы Ливана предотвратили теракт на борту самолета

Сегодня, 16:17

Авиалайнер летел из Австралии в ОАЭ

Фото: AFP
Фото: AFP

Ливанские правоохранители предотвратили попытку теракта на борту авиалайнера, который следовал рейсом из Австралии в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщил в своем Twitter глава МВД Ливана Нухад Машнук.

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"Мы сорвали попытку ливанского террориста-смертника совершить теракт на борту самолета, следовавшего рейсом из Австралии в Абу-Даби", — написал министр.

Подробности инцидента пока не раскрываются.
Ливан, террорист, теракт, самолет
Источник:

ИТАР-ТАСС

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